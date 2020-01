Het nieuwe coronavirus dat in december uitbrak in de Oost-Chinese miljoenstad Wuhan is overdraagbaar tussen mensen, melden Chinese autoriteiten maandag. Veertien artsen zouden positief getest zijn voor het virus. Bij twee van hen is bewezen dat dit komt door besmetting tussen mensen.

Tot nu toe is bij 217 ziektegevallen vastgesteld dat zij besmet zijn met het virus. Drie mensen zijn tot nu toe overleden.

Afgelopen weekend werd het virus in verschillende steden in China vastgesteld. Ook buiten China duikt het steeds vaker op. In Thailand zijn inmiddels twee gevallen gemeld, in Zuid-Korea en Japan één. Daarnaast zou het virus voor het eerst in de stad Sjanghai zijn aangetroffen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gewaarschuwd voor een mogelijk wereldwijde verspreiding van het virus. Door gezondheidsautoriteiten wereldwijd wordt gewerkt om verdere verspreiding te voorkomen.

Ook de Chinese autoriteiten zeggen er alles aan te doen de uitbraak te beheersen. De Chinese president Xi Jinping zei maandag tijdens een persconferentie dat de levens en gezondheid van mensen de hoogste prioriteit moeten krijgen.

Er is nog veel onduidelijk over het virus. De symptomen van het coronavirus kunnen uiteenlopen van verkoudheid tot een levensbedreigende vorm van longontsteking.

Vanwege de uitbraak is het reisadvies naar het noordwestelijke deel van China aangepast, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.