Het Noorse kabinet onder leiding van premier Erna Solberg verliest haar meerderheid. De Fremskrittspartiet (FrP, Vooruitgangspartij) van minister van Financiën Siv Jensen vertrekt met haar 27 zetels uit de coalitie omdat een jihadist en haar kinderen uit Syrië groen licht hebben gekregen om terug te keren naar Noorwegen.

Vermoedelijk heeft de vrouw banden met terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Zij vertrok in 2013 naar Syrië, waar ze twee keer trouwde en twee kinderen kreeg, aldus een recent rapport.

Het Noorse parlement ging akkoord met de terugkeer, omdat een van de kinderen dringend medische hulp nodig zou hebben. De Vooruitgangspartij van Jensen heeft echter altijd tegen enige vorm van hulp aan jihadisten gestemd.

Het is niet duidelijk of de beslissing tot nieuwe verkiezingen leidt. Premier Solberg liet maandag in een eerste reactie weten dat zij als minderheidskabinet door wil. Ook gaat zij nieuwe ministers van Financiën, Aardolie en Energie benoemen. De laatste parlementsverkiezingen vonden in 2017 plaats.