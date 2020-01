Het aantal ziektegevallen door een nieuw mysterieus coronavirus in China is gestegen naar 217, melden Chinese staatsmedia maandagmiddag (Nederlandse tijd). Ook zou het virus voor het eerst in de stad Sjanghai zijn opgedoken. Eerder maandag werd al bekend dat drie personen inmiddels zijn overleden.

De Oost-Chinese miljoenenstad Wuhan kreeg in december als eerste te maken met het coronavirus, maar het afgelopen weekend is het ook in andere steden vastgesteld. In de hoofdstad Peking en de provincie Guangdong zouden nu ook besmette personen zijn aangetroffen.

De Chinese president Xi Jinping zei maandag in een persconferentie dat de levens en gezondheid van mensen de hoogste prioriteit moeten krijgen.

Naast de besmettingen in China zijn er ook in Thailand twee gevallen gemeld, één in Zuid-Korea en één in Japan. Gezondheidsautoriteiten van over de hele wereld werken mee om verdere verspreiding te voorkomen en Chinese autoriteiten proberen zelf ook alles te doen om de uitbraak in te perken.

WHO vreest voor wereldwijde verspreiding

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor de mogelijk wereldwijde verspreiding van het virus. Er staat echter nog niet vast dat de ziekte door mensen onderling kan worden overgedragen, waardoor het nog te vroeg zou zijn om groot alarm te slaan.

Er is nog veel onduidelijk over het virus. Symptomen variëren van verkoudheid tot een levensbedreigende longontsteking. Tientallen mensen zijn sinds de uitbraak in december wel al genezen, maar hoeveel precies is nog onduidelijk.

Luchthavens in bijvoorbeeld Singapore, Hongkong en de Verenigde Staten proberen verdere verspreiding tegen te gaan door middel van verscherpte controles.