Alle metrostations en diverse supermarkten in Moskou worden maandag gecontroleerd nadat de Russische politie meerdere bommeldingen ontving, schrijft het Russische persbureau Ria Novosti maandag op basis van bronnen. Eerder op de dag werd bekend dat 101 (kleuter)scholen en twintig winkelcentra onder de loep zijn genomen.

Het is niet duidelijk of evacuaties noodzakelijk waren. Russische autoriteiten hebben sinds november "een golf aan bommeldingen" ontvangen. Over de mail dreigden onbekende personen met explosiegevaren bij onder andere rechtbanken, scholen en winkelcentra.

Meermaals werd gewaarschuwd voor potentieel gevaar bij kleuterscholen. Voor zover bekend bleken alle bedreigingen vals.

Het is niet de eerste keer dat de Russische hoofdstad met grote aantallen valse bommeldingen te maken heeft. Eind 2017 moesten 100.000 mensen geëvacueerd worden nadat er meldingen van explosiegevaar binnenkwamen bij drie internationale vliegvelden.

Ook treinstations, winkelcentra, ziekenhuizen en scholen liepen toen gevaar. De meldingen kwamen verspreid over meerdere maanden binnen.