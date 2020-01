Baggerbedrijf Van Oord, ING Bank en kredietverzekeraar Atradius waren betrokken bij een project waarbij duizenden families in Angola uit hun huizen zijn verdreven, meldt de krant Trouw.

Zeker drieduizend families zijn met geweld uit hun huizen verdreven vanwege een stadsontwikkelingsproject in de Angolese hoofdstad Luanda. De zaak kwam aan het licht nadat een rechtbank in Angola vorige maand beslag legde op het bezit van Isabel dos Santos, de dochter van de voormalige president van Angola, die al jaren verdacht wordt van corruptie.

Voor het stadsontwikkelingsproject werkte baggerbedrijf Van Oord samen met Dos Santos. ING leende 400 miljoen dollar (360 miljoen euro) aan de Angolese overheid voor het project en Atradius verzekerde het bedrag.

Trouw kreeg inzage in de administratie van Dos Santos, die in handen zijn gekomen van internationale journalistenconsortium ICIJ. Isabel dos Santos, ook wel bekend als de rijkste vrouw van Afrika, zou haar vermogen hebben verdiend via haar politieke connecties en uitbuiting van de Angolese bevolking.



Deze inzage in haar administratie werd zondag door 37 media wereldwijd gedeeld onder de naam Luanda Leaks. Het gaat over meer dan 715.000 e-mails, contracten, belastingaangiften en notulen waaruit blijkt dat miljoenen is weggesluisd. Dos Santos ontkent de corruptie.

Families werden mishandeld

Uit lokale interviews van Trouw blijkt dat de mensen met geweld uit hun huizen werden verdreven. Het leger en de politie spoten met traangas en heetwaterkanonnen om hen uit hun huizen te verdrijven. De Angolese staat heeft nooit nieuwe woningen aangeboden, dus veel van de families zijn dakloos.

Experts vertellen aan Trouw dat de Nederlandse bedrijven onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar de omstandigheden bij het bouwproject. In een reactie aan de krant zeggen Van Oord en ING dat ze zich gaan inzetten voor een compensatie voor de verdreven bewoners.