Chinese autoriteiten melden op maandag dat er inmiddels een derde persoon is overleden aan een nieuw mysterieus coronavirus en dat er 139 nieuwe gevallen van het virus zijn vastgesteld.

Het coronavirus brak in december uit in de Oost-Chinese miljoenenstad Wuhan, maar is het afgelopen weekend ook in andere steden vastgesteld. Er zouden twee besmette personen zijn aangetroffen in de hoofdstad Peking en één besmet persoon in de provincie Guangdong.

Sinds het virus in december uitbrak zijn er ook al tientallen mensen van genezen, hoeveel in totaal is nog onduidelijk.

Behalve in China zijn er ook twee besmettingen gemeld in Thailand en één in Japan. Chinese autoriteiten zeiden op zondag er alles aan te doen de uitbraak van het coronavirus te beheersen, terwijl gezondheidsautoriteiten over de hele wereld meewerken om de verspreiding ervan te voorkomen.

WHO waarschuwt voor wereldwijde verspreiding

De wereldgezondheidsorganisatie heeft gewaarschuwd voor een mogelijk wereldwijde verspreiding van het virus.

Er is nog veel onduidelijk over het virus. Zo staat het nog niet vast dat de ziekte van mens op mens overgedragen kan worden. Volgens de onderzoekers is het dan ook te vroeg om groot alarm te slaan. Toch zijn ze bezorgder dan een week geleden.

De symptomen van het coronavirus kunnen uiteenlopen van verkoudheid tot een levensbedreigende vorm van longontsteking.

Luchthavens in onder meer Singapore, Hongkong en de Verenigde Staten hebben hun controles aangescherpt om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.