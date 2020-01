Verschillende wereldleiders zijn zondag in Berlijn bijeengekomen op een door Duitsland georganiseerde top om de gespannen situatie in Libië te bespreken. Ze hebben daar een akkoord bereikt waarin is opgenomen dat alle betrokken landen zich gaan houden aan het wapenembargo van de Verenigde Naties.

Zo'n tien landen waren op de top in Berlijn vertegenwoordigd. Onder anderen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de Franse president Emmanuel Macron en de Russische president Vladimir Poetin waren zondag aanwezig in Berlijn. Op de bijeenkomst wordt de noodzaak besproken om de veiligheidssituatie in Libië te verbeteren.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei na afloop van de top in een persconferentie dat alle partijen een akkoord hebben bereikt. Het wapenembargo van de VN moet worden gehandhaafd en versterkt om een langdurig staakt-het-vuren te bereiken.

Macron zei dat "de aanwezigheid van Syrische en andere buitenlandse troepen onmiddellijk moet eindigen". Frankrijk steunt de Libische generaal Khalifa Haftar en ziet hem als een sterk leider.

Erdogan sprak zich uit tegen Haftar. "Om andere fasen van het politieke proces en de oplossing te implementeren, moet een einde komen aan de agressieve houding van Haftar", aldus de Turkse president. Voorafgaand aan de top in Berlijn zei Poetin dat hij de hoop op een goede afloop in Libië niet zou verliezen. "Rusland en Turkije hebben een heel goede stap genomen door Libische partijen te eisen om te stoppen met vechten", aldus Poetin zondag.

Veel landen verwikkeld in Libisch conflict

Inmiddels zijn er veel verschillende landen die verwikkeld zijn in de oorlog in het Noord-Afrikaanse land, zoals Frankrijk, Rusland, Turkije en Egypte. Er heerst al zo'n tien jaar chaos op politiek gebied en een einde aan deze onveilige situatie lijkt niet in zicht.

De Libische generaal Hafter maakt de dienst uit in het oosten van het Noord-Afrikaanse land. Sinds een aantal maanden is hij bezig met een opmars naar Tripoli. Hierop besloot Turkije begin januari troepen naar het land te sturen om de stad te verdedigen. Rusland en Turkije ondernamen enkele pogingen om tot een staakt-het-vuren te komen, maar deze zijn tot op heden onsuccesvol.