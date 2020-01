Mogelijk is een 52-jarige Nederlandse aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump betrokken bij de Oekraïneaffaire. De man zou de oud-ambassadeur voor Oekraïne Marie Yovanovitch gevolgd hebben, meldt NBC News zaterdag.

De Nederlander erkent dat hij berichten stuurde naar een Republikeinse politicus met schijnbare inlichtingen over de oud-ambassadeur.

De man, Anthony de Caluwe, stelt echter dat de berichten een grap waren en omschrijft ze als "belachelijk amicaal gezwets". Een woordvoerder van De Caluwe zegt tegen NBC News dat hij een Nederlandse financieel adviseur is die vaak naar België reist.

Zijn berichten over Yovanovitch kwamen uiteindelijk via de Republikeinse politicus Robert Hyde terecht bij zakenman Lev Parnas, die naar eigen zeggen voor Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani werkte. Dat blijkt uit berichten die de afgelopen week zijn vrijgegeven door het Huis van Afgevaardigden.

Voormalige diplomaten en Democraten in het Amerikaanse Congres reageerden woedend op het nieuws dat een ambassadeur mogelijk gesurveilleerd werd door relaties van Giuliani.

De Caluwe: 'Ik heb geen connecties in Oekraïne'

De woordvoerder van De Caluwe stelt dat hij Parnas niet kent. Volgens haar begonnen De Caluwe en Hyde op een speelse manier met elkaar te communiceren, nadat De Caluwe een Facebook-bericht van Hyde over Yovanovitch had gezien. Later ontmoetten ze elkaar voor het eerst in Florida.

Nadat Hyde onder vuur was komen te liggen vanwege het verzamelen van inlichtingen over Yovanovitch, verwees hij naar De Caluwe. Volgens Hyde stuurde hij enkel wat screenshots van zijn appgesprekken met hem door naar Parnas.

Die appgesprekken omschrijft De Caluwe nu dus als een grap. Hij zou nooit echte inlichtingen over Yovanovitch verzameld hebben en geen connecties in Oekraïne hebben.

Yovanovitch: 'Ik was doelwit van een lastercampagne'

Yovanovitch werd vorig jaar in april ontslagen door het Witte Huis. De voormalige ambassadeur zegt dat ze in aanloop naar haar ontslag als ambassadeur te maken kreeg met een tegen haar gerichte lastercampagne, die werd uitgevoerd onder leiding van Giuliani.

In een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky omschreef Trump haar als "bad news". Het telefoongesprek leidde tot het instellen van een afzettingsonderzoek, omdat de Amerikaanse president zou hebben gedreigd miljoenen dollars aan militaire steun in te houden als Oekraïne zijn politieke rivaal Joe Biden en zijn zoon niet zouden onderzoeken.

Dinsdag begint een politieke rechtszaak in de door de Republikeinen gecontroleerde Senaat, waarin besloten wordt of Trump ook echt wordt afgezet. Eerder stelde het Huis van Afgevaardigden hem in officiële staat van beschuldiging.