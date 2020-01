In de Libanese hoofdstad Beiroet zijn zaterdag tientallen demonstranten gewond geraakt bij botsingen met veiligheidstroepen. Na een relatief rustige periode is het sinds een week weer onrustig in het land.

De botsingen ontstonden tijdens een mars waar duizenden demonstranten aan deelnamen. Betogers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie en straatborden werden uit de grond gerukt. Veiligheidstroepen reageerden met waterkanonnen en traangas.

De minister van Binnenlandse Zaken van Libanon noemt het gedrag van de demonstranten onaanvaardbaar. "Dat de protesten veranderen in een aanval op de veiligheidstroepen en openbaar en particulier eigendom, is onacceptabel."

Protesten worden weer groter

De protesten in Libanon braken vorig jaar op 17 oktober uit nadat de regering had aangekondigd bellen via sociale media zoals WhatsApp te gaan belasten. Nadat dit belastingvoorstel was ingetrokken, gingen de protesten door en richtten de tienduizenden betogers zich op de economische problemen, de slechte staat van publieke voorzieningen en de wijdverspreide corruptie in het land.

Na vijf dagen van demonstraties kwam de Libanese overheid met een pakket economische noodmaatregelen om de demonstranten tevreden te stellen. Dit mocht niet baten, waardoor de Libanese premier Hariri 29 oktober besloot af te treden.

Hierna volgde een relatief rustige periode. Sinds vorige week beginnen de demonstraties echter weer groter te worden.