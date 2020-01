Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders in een reisadvies voor het noodweer van zondag in delen van Spanje. Er wordt slecht weer verwacht op de Balearen (onder andere Ibiza en Mallorca), in Catalonië en in Valencia.

Voor het kustgebied van Ibiza en Valencia is voor zondag code rood afgekondigd. Waarschijnlijk ontstaan er hoge golven door het noodweer. Verder zouden sneeuw- en regenval overlast kunnen veroorzaken.

Voor de overige gebieden in het oosten van Spanje is code oranje of geel afgekondigd. Naast het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt ook de ANWB voor de weersomstandigheden van zondag.

Het ministerie roept mensen op lokale media in de gaten te houden en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen wanneer dat nodig is.

Volgende week is er ook kans op slecht weer in de Pyreneeën, wat tot aardverschuivingen zou kunnen leiden.