De drie Nederlanders die afgelopen woensdag in het Argentijnse Buenos Aires werden aangehouden op verdenking van drugssmokkel, ontkennen iedere betrokkenheid bij de zaak. Dat zegt hun advocaat, Marta Nercellas, tegen het AD. Het zou gaan om drie piloten van KLM.

De drie Nederlanders werden opgepakt nadat op een vliegveld in Buenos Aires 86 kilogram cocaïne werd onderschept in een vliegtuig dat via Ecuador naar Amsterdam zou vliegen. In totaal vonden er zeven aanhoudingen plaats.

"De drie piloten hebben meteen bezoek gehad van mensen van de Nederlandse ambassade", zegt advocaat Nercellas tegen het AD. "Verder is KLM druk met de zaak bezig. Zij hebben de partners van de piloten al aangeboden om eventueel deze kant op te komen. Zoals je je kunt voorstellen, leven zij nu in grote onzekerheid over wat er met hen gaat gebeuren."

Het gaat om een toestel van Martinair Holland, dat onderdeel is van Air France-KLM. KLM bevestigt in gesprek met NU.nl dat er inderdaad onderzoek wordt gedaan naar een vrachtvlucht in Buenos Aires, maar zegt verder geen uitspraken te kunnen doen vanwege het lopende onderzoek.

De Nederlandse ambassade in Buenos Aires staat met de Argentijnse politie in contact om uit te zoeken hoe de drie Nederlanders bij de zaak betrokken zijn.