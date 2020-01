Het aantal mensen dat besmet is geraakt met het mysterieuze virus dat in december uitbrak in China is waarschijnlijk vele malen groter dan tot nu toe is aangenomen, schrijft BBC News. Britse wetenschappers schatten het aantal besmettingen na onderzoek op ongeveer zeventienhonderd.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis in Londen, dat onder meer de Britse overheid en de wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert.

Volgens de onderzoekers is het onwaarschijnlijk dat het virus zich vanuit één stad en via drie mensen naar andere landen heeft verspreid. Het suggereert volgens hen dat er veel meer gevallen moeten zijn dan tot nu toe werd aangenomen.

Het coronavirus brak in december uit in de Oost-Chinese miljoenenstad Wuhan. In de nacht van vrijdag op zaterdag bevestigden de Chinese autoriteiten vier nieuwe besmettingen. Daardoor is nu bij 45 mensen officieel vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.

Twee Chinezen zijn tot nu toe aan het virus overleden. Ook in Thailand en Japan zijn minstens drie besmettingen bekend.

Het geschatte aantal besmettingen van zeventienhonderd is gebaseerd op onder meer het patroon van de uitbraak, de lokale populatie en vlieggegevens.

WHO waarschuwt voor wereldwijde verspreiding

De wereldgezondheidsorganisatie heeft gewaarschuwd voor een mogelijk wereldwijde verspreiding van het virus.

Er is nog veel onduidelijk over het virus. Zo staat het nog niet vast dat de ziekte van mens op mens overgedragen kan worden. Volgens de onderzoekers is het dan ook te vroeg om groot alarm te slaan. Toch zijn ze bezorgder dan een week geleden.

De symptomen van het coronavirus kunnen uiteenlopen van verkoudheid tot een levensbedreigende vorm van longontsteking.

Luchthavens in onder meer Singapore, Hongkong en de Verenigde Staten hebben hun controles aangescherpt om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.