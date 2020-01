Het Pentagon legt alle internationale militairen in opleiding op Amerikaanse bases nieuwe restricties op, meldt persbureau Associated Press (AP). De aanleiding is de aanslag op een militaire basis in de Amerikaanse staat Florida afgelopen december, waarbij een militaire student uit Saoedi-Arabië drie mariniers doodschoot en acht anderen verwondde.

Militaire studenten mogen niet langer een eigen wapen bezitten op de basis. Ook wordt het aantal kilometers dat ze vanaf hun basis mogen reizen en hun toegang tot militaire faciliteiten ingeperkt.

Buitenlandse militairen die in de Verenigde Staten een opleiding volgen worden daarnaast voortaan beter in de gaten gehouden, zodat een veiligheidsrisico eerder wordt gedetecteerd.

Na de schietpartij in de stad Pensacola in Florida drong de Amerikaanse minister van Defensie, Mark Esper, er op aan de manier waarop het Pentagon met buitenlandse militairen omgaat te herzien.

Aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning legt het Amerikaanse ministerie van Defensie voor zover bekend nog geen beperkingen op.

Eerder deze maand maakte de VS bekend dat 21 militaire studenten uit Saoedi-Arabië het land uit worden gezet. Hun sociale media zou gelinkt worden aan extremistische of anti-Amerikaanse sentimenten.

Na de aanslag werd de training van meer dan driehonderd Saoedische militairen al tijdelijk opgeschort. Zodra de nieuwe beperkingen geregeld zijn wordt de schorsing opgeheven.