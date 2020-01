De Oekraïense president Volodymyr Zelensky weigert het ontslag van zijn premier Oleksi Honcharuk te accepteren. Volgens de president verdienen hij en zijn regering een tweede kans.

Honcharuk grijpt de kans aan. De premier meldde eerder op vrijdag op Facebook dat hij zijn ontslag had aangeboden aan Zelensky, nadat er ophef was ontstaan omdat Honcharuk respectloze dingen zou hebben gezegd over de president.

Volgens de premier heeft de Oekraïense bevolking hierdoor geen vertrouwen meer in hem. "Om twijfels over respect naar en vertrouwen in de president weg te nemen, heb ik hem een ontslagbrief aangeboden", aldus Honcharuk eerder op vrijdag.

Zelensky voegt aan de tweede kans toe dat Hocharuk de taken van de overheid goed moet blijven vervullen. Hierbij hoort het ontslaan van ministers die niet naar behoren functioneren, aldus Zelensky.