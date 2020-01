De Oekraïense premier Oleksiy Honcharuk heeft vrijdag op Facebook gemeld dat hij zijn ontslag heeft aangeboden aan president Volodymyr Zelensky, nadat er ophef was ontstaan omdat Honcharuk respectloze dingen zou hebben gezegd over de president.

Afgelopen week lekte een audiofragment uit van een informele economische kabinetsvergadering waarin premier Honcharuk zegt dat "Zelensky een zeer primitief begrip van de economie heeft."

Honcharuk onderschreef dat hij zelf ook een "dommerik" is als het aankomt op economie en dat er voor de president een heldere uitleg moet komen over de economische vooruitzichten van Oekraïne.

Na het uitgelekte audiofragment ontstond er ophef in het land omdat de premier niet respectvol was geweest tegenover de president en diens economische kennis. Daarop heeft de premier besloten zijn ontslag aan te bieden. "Om twijfels over respect naar en vertrouwen in de president weg te nemen, heb ik hem een ontslagbrief aangeboden", aldus Honcharuk.

Zelensky neemt het ontslag in overweging maar heeft er verder nog geen uitspraken over gedaan. De president zou het ontslag eerst ter stemming moeten brengen bij het Oekraïense parlement, zij kunnen vervolgens ervoor stemmen Honcharuk uit zijn functie te ontslaan.