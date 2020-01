Bij de raketaanvallen van Iran op een legerbasis in Irak vorige week zijn toch Amerikaanse militairen gewond geraakt. Het Amerikaanse leger meldt in de nacht van donderdag op vrijdag dat elf militairen verschijnselen van een hersenschudding aan de aanvallen over hebben gehouden.

Iran vuurde vorige week meerdere raketten af op de luchtmachtbasis Ain Al Asad in het westen van Irak. De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) eiste meteen de verantwoordelijkheid op.

Met de aanvallen nam Iran wraak voor de dood van generaal Qassem Soleimani die begin deze maand werd omgebracht bij een Amerikaanse droneaanval in Bagdad.

In eerste instantie hield de Amerikaanse president Donald Trump vol dat er geen militairen gewond waren geraakt of om het leven waren gekomen. Volgens de president was "alles in orde" na de vergeldingsactie van Iran.

Iran beweerde juist dat er tachtig doden bij de aanvallen waren gevallen.

Uit voorzorg zijn enkele gewonde militairen naar Amerikaanse bases in Duitsland en Koeweit gebracht waar ze nagekeken worden. De bedoeling is dat de militairen terugkeren naar Irak zodra ze zijn hersteld.

Op de Iraakse legerbasis Ain Al Asad waren ten tijde van de vergeldingsactie ongeveer 1.500 Amerikanen gestationeerd.