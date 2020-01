Een nieuw virus in China heeft donderdag een tweede leven geëist, schrijft BBC News. Tientallen mensen zijn inmiddels besmet.

Het dodelijke slachtoffer zou een 69-jarige man zijn. Eerder overleed ook al een 61-jarige man aan het virus.

Het coronavirus brak in december uit in de miljoenenstad Wuhan in het oosten van China. De uitbraak is terug te leiden naar een vismarkt waar ook andere dieren worden verkocht. De markt is sinds 1 januari gesloten en wordt onderzocht.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gewaarschuwd voor een mogelijk wereldwijde verspreiding van het virus.

Inmiddels zijn er in drie landen besmettingen geconstateerd. Vorige week werd een Thaise vrouw in quarantaine geplaatst, nadat zij in Bangkok landde vanuit Wuhan.

In de nacht van woensdag op donderdag werd bekend dat ook een 30-jarige man uit Japan is besmet. Hij zou inmiddels grotendeels zijn hersteld en is uit het ziekenhuis ontslagen.

Nog veel onduidelijkheid over virus

Er is nog veel onduidelijk over het virus. Zo staat het nog niet vast dat het besmettelijk is tussen mensen.

De symptomen van het coronavirus kunnen uiteenlopen van verkoudheid tot een levensbedreigende vorm van longontsteking.

China neemt maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Zo worden de controles op vliegvelden aangescherpt. Mensen worden bijvoorbeeld gecontroleerd op een verhoogde lichaamstemperatuur

Tijdens een uitbraak van een soortgelijk virus vielen tussen 2002 en 2003 zevenhonderd doden in China. 8.000 mensen in 26 verschillende landen raakten destijds besmet. Sinds 2004 is deze vorm van longontsteking niet meer voorgekomen in China.