Wie altijd al zijn eigen eiland heeft willen hebben, kan zijn droom nu in vervulling zien gaan. Het Ierse eiland Great Blasket is op zoek naar een stel om het eiland te bewonen en de aanwezige huisjes te beheren.

Great Blasket Island ligt voor de zuidwestelijke kust van Ierland en is ongeveer 4,5 vierkante kilometer groot. De werkzaamheden bestaan uit het runnen van de koffiezaak en onderhouden van drie vakantiehuisjes van april tot oktober.

Het eiland is momenteel in beheer van Alice Hayes en Billy O'Connor, een Iers koppel dat op het nabijgelegen schiereiland Dingle woont en regelmatig met de boot naar het eiland gaat. Hayes heeft de vacature op Twitter gezet en heeft naar eigen zeggen tot nu toe al zevenduizend reacties gekregen. Er wordt specifiek gevraagd om een koppel of twee vrienden, dus in principe mag elk tweetal zich aanmelden.

De zogenoemde caretakers mogen gedurende het hele jaar op het eiland blijven wonen. Onderdak en eten worden beschikbaar gesteld, terwijl er over het salaris onderhandeld kan worden. Wel moet het duo rekening houden met het feit dat er geen stromend warm water, elektriciteit of wifi beschikbaar is.

Vanwege de stevige windvlagen op het eiland wordt aangeraden een generator op windenergie mee te nemen. Vanwege een zendmast in de buurt is het mobiele internet wel uitstekend.

Ondanks de idyllische natuur en het feit dat je je eigen eiland hebt, wordt wel gewaarschuwd dat het werk zwaar is. "De kampvuren, velden en zonsondergangen zien er prachtig uit, maar je moet ook rekening houden met het huishouden in de huizen en drukte bij de koffiezaak", zei Lesley Kehoe, die het eiland in 2019 met haar partner Gordon Bond bewoonde, tegen CNN. Het eiland kan tot wel vierhonderd bezoekers per dag krijgen, die met een boot worden afgezet en opgehaald.