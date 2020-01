Iran moet de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegtuigcrash bij de Iraanse hoofdstad Teheran compenseren, zeggen Canada, Oekraïne, Zweden, Afghanistan en het Verenigd Koninkrijk donderdag. Dit zijn - naast Iran - de landen waar de slachtoffers vandaan komen.

De buitenlandministers van de vijf landen zijn donderdag bij elkaar gekomen in Londen. Naast de compensatie eisen ze ook een onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek en onpartijdige juridische stappen tegen de verantwoordelijken van de vliegtuigcrash.

Het passagiersvliegtuig met 176 inzittenden crashte nadat Iran het per ongeluk had aangezien voor een kruisraket en de luchtverdediging activeerde. De Iraanse autoriteiten noemden in eerste instantie een technisch mankement als oorzaak, maar gaven enkele dagen later toe dat er een menselijke fout was gemaakt.

Het onderzoek naar het ongeval is nog in volle gang. Volgens internationale regels ligt de verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar de vliegramp bij Iran. Waar de gevonden zwarte dozen en geluidsrecorders worden onderzocht, is nog niet bekend.