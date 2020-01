Voorzitter John Roberts van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft donderdag de honderd leden van de Senaat ingezworen als juryleden voor de rechtszaak tegen president Donald Trump. Het proces tegen Trump, wegens machtsmisbruik en belemmering van het Congres, gaat volgende week dinsdag van start.

Roberts, die tijdens de politieke rechtszaak de rol van voorzitter vervult, legde eerst zelf de eed af en zwoer vervolgens de senatoren in. Zij beloofden "onpartijdige gerechtigheid" te zullen leveren.

Eerder deze week besloot de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden de aanklachten tegen Trump, de zogeheten articles of impeachment, over te dragen aan de Senaat. Dat gebeurde woensdag in een ceremoniële processie in het Capitool in Washington DC.

Ook maakten de Democraten woensdag de namen van de impeachment managers bekend. Zij treden op als de aanklagers, die op basis van de twee aanklachten hun zaak tegen Trump zullen presenteren. De zeven managers, allen Democratische afgevaardigden, worden geleid door Adam Schiff, voorzitter van het inlichtingencomité van het Huis. De president zal worden verdedigd door een team van advocaten.

Democraten en Republikeinen ruziën over invulling proces

De Democratische Huisvoorzitter, Nancy Pelosi, besloot de aanklachten niet direct over te dragen aan de Senaat. Zo wilde ze de Republikeinen, die daar een meerderheid hebben, dwingen te onderhandelen over de invulling van de rechtszaak.

De Democraten willen nieuwe getuigen horen en documenten opvragen, maar de Republikeinen voelen daar weinig voor. De leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, Mitch McConnell, stelt dat het Huis dat onderzoekswerk had moeten uitvoeren. Daarbij laat hij buiten beschouwing dat er waarschijnlijk een maandenlange juridische strijd nodig was geweest om het Witte Huis tot medewerking te dwingen.

De rechtszaak tegen Trump gaat volgende week dinsdag van start. In de komende dagen zal McConnell naar verwachting een resolutie presenteren waarmee de regels voor het proces worden vastgelegd. Hij heeft gezegd een besluit over het horen van getuigen te willen uitstellen tot na de openingspleidooien van de aanklagers en de verdediging.

John Roberts van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft de honderd leden van de Senaat ingezworen. (Foto: Reuters)

Trump krijgt als derde president rechtszaak in Senaat te verduren

Trump werd op 18 december in staat van beschuldiging (impeachment) gesteld door het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten een meerderheid hebben. Hij werd daarmee de derde president uit de Amerikaanse historie die dit overkwam, na Andrew Johnson (1868) en Bill Clinton (1998). Beide eerdere presidenten werden vrijgesproken.

De president wordt ervan verdacht zijn ambt te hebben misbruikt door de Oekraïense regering onder druk te zetten om onderzoeken naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en diens partij aan te kondigen. Ook is hem belemmering van het Congres ten laste gelegd, vanwege de weigering van het Witte Huis om mee te werken aan het afzettingsonderzoek.