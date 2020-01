Het Russische parlement is donderdag unaniem akkoord gegaan met de benoeming van Mikhail Mishustin tot premier van het land. Het hoofd van de federale belastingdienst werd een dag eerder door president Vladimir Poetin voorgedragen.

383 van de 424 parlementariërs stemden vóór de kandidaat van Poetin. De overige 41 parlementariërs waren afwezig en brachten dus geen stem uit. Poetin heeft kort na de stemming de benoeming officieel gemaakt door de benodigde documenten te ondertekenen.

Mishustin zal zich de komende dagen over de samenstelling van de nieuwe regering buigen. Rusland heeft sinds woensdag een interim-regering. Mishustins voorganger, Dmitry Medvedev, maakte toen bekend af te treden en de regering te ontbinden om zo de beoogde grondwetswijzigingen van Poetin mogelijk te maken.

Nu is het in Rusland zo dat de premier en kabinetsleden door de president worden benoemd. Poetin wil deze taak na een referendum overdragen aan het parlement, zodat de "rol en het belang" van het parlement worden versterkt. Hij zegt ook dat de wijziging goed is voor de onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van toekomstige premiers.

Medvedev krijgt hoge functie in veiligheidsraad

Dat Medvedev niet zou terugkeren, werd woensdag al snel duidelijk. De politicus wordt de tweede man van de Russische nationale veiligheidsraad, waar Poetin momenteel voorzitter van is.

Medvedev was van 2008 tot 2012 president van Rusland, tussen de tweede en derde ambtstermijn van Poetin. In de Russische wet is vastgelegd dat een president zich na twee opeenvolgende termijnen niet opnieuw verkiesbaar mag stellen. Nadat Poetin voor de derde keer werd verkozen, kreeg Medvedev de functie van premier.

Hoewel Medvedevs opvolger tien jaar de baas van de belastingdienst was, is weinig over hem bekend. De 53-jarige econoom begon zijn carrière in de jaren negentig als ambtenaar en werkte zich in de jaren daarop naar de top van de belastingdienst.