De Amerikaanse president Donald Trump was op de hoogte van de 'operatie' in Oekraïne om zijn politieke rivaal Joe Biden in een negatief daglicht te plaatsen, stelt Lev Parnas. De zakenman en bekende van Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani vertelt donderdag in een interview met MSNBC dat hij bevelen volgde van Giuliani en Trump om daarover met Oekraïense autoriteiten te praten.

"Waarom zouden de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de minister van Binnenlandse Zaken Arsen Avakov anders met mij, een nobody, spreken", aldus Parnas. Volgens hem is hij door Giuliani ingezet om het "vuile werk" op te knappen.

Parnas stelt ook dat vicepresident Mike Pence expliciet was gevraagd om "Zelensky een onderzoek te laten aankondigen naar het bedrijf van Bidens zoon Hunter". Het uitblijven daarvan frustreerde de president, aldus Parnas.

Harde bewijzen voor Parnas' beweringen zijn voor zover bekend niet gevonden. Zelensky heeft meermaals ontkend dat hij Parnas ooit heeft ontmoet. De prominente zakenman wordt zelf verdacht van het overtreden van "de kieswet inzake financiering".

'Democraten ontvingen bewijs van Parnas'

Eerder deze week ontvingen Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden meerdere telefoonafschriften en andere documenten waaruit zou blijken dat Trump zijn macht als president misbruikt heeft. Vermoedelijk zijn deze afkomstig van Parnas.

De Democraten willen met het nieuwe bewijsmateriaal hun zaak tegen Trump kracht bijzetten. Trump is de derde president in de Amerikaanse geschiedenis die officieel wordt aangeklaagd (impeachment) en berecht in de Senaat.

Naar verwachting begint de rechtszaak volgende week. De Democraten hebben een tweederdemeerderheid nodig om Trump af te zetten. Die kans lijkt nihil, doordat de Amerikaanse Senaat in handen is van de Republikeinen. Zij zullen de president waarschijnlijk blijven steunen.

Trump heeft de beschuldiging dat hij Oekraïne onder druk zette om onderzoek te doen naar voormalig vicepresident Biden en diens zoon Hunter, altijd ontkend.