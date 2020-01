Minstens vijftien mensen zijn woensdag om het leven gekomen door luchtaanvallen in het noordwesten van Syrië, meldt CNN. Zestig anderen raakten gewond. De aanvallen komen slechts drie dagen, nadat er in de regio een wapenstilstand tussen Turkije en Rusland van start ging.

De doden vielen tijdens aanvallen op een markt en op een industriegebied in Idlib. Volgens lokale media zouden er nog mensen onder het puin liggen. Ook andere dorpen in de regio zouden zijn getroffen.

De noordwestelijke provincie Idlib is het laatste belangrijke Syrische gebied dat nog in handen van rebellen is.

Volgens de Witte Helmen, de medische hulpverleners die actief zijn in de belegerde gebieden in Syrië, zijn er sinds de aankondiging van het staakt-het-vuren al tientallen overtredingen vastgelegd.

De hulpverleners beschuldigen Rusland er van achter de aanvallen te zitten. Het Russische ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.

Honderdduizenden Syriërs ontheemd

De situatie in het noordwesten van Syrië is al lange tijd instabiel. De afgelopen maanden voert het leger van de Syrische president Bashar Al Assad er vaak aanvallen uit. Het leger wordt daarbij gesteund door Rusland. De troepen richten zich op de rebellen in de regio, die veelal gesteund worden door Turkije.

Zo'n honderdduizenden Syriërs zouden de laatste maanden op de vlucht zijn geslagen door het geweld. De burgeroorlog in Syrië woedt inmiddels al zo'n 8,5 jaar.