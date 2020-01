Onweersbuien en harde regen die sinds donderdag (lokale tijd) over het oostelijke deel van Australië trekken brengen inwoners hoop dat de aanhoudende bosbranden zullen doven of verminderen. Toch waarschuwen de autoriteiten ook voor nieuwe gevaren die de buien met zich mee brengen.

Volgens de Australische autoriteiten kunnen de hevige onweersbuien leiden tot aardverschuivingen en plotselinge overstromingen. Ook kunnen bliksemschichten er voor zorgen dat er nieuw vuur ontstaat en kan water besmet raken.

De komende vier tot vijf dagen wordt volgens lokale meteorologen ontregeld weer verwacht die kan bijdragen aan de vermindering van de bosbranden. In sommige delen wordt tussen nu en zondag tussen de 30 en 80 millimeter neerslag verwacht.

In andere delen van Australië zal er te weinig neerslag vallen om voor grote verbeteringen te zorgen. De meeste delen van het getroffen gebied blijven voorlopig gebukt gaan onder de droogte.

Boven de stad Sydney in de deelstaat New South Wales wordt de komende dagen ongeveer 20 tot 40 millimeter regen verwacht.

Opnieuw hoge temperaturen verwacht

Momenteel valt er veel regen in korte tijd, maar volgens de meteorologen is Australië meer gebaat bij regelmatige regenval verspreid over een langere periode.

Daarnaast is het natte en koelere weer van de afgelopen dagen waarschijnlijk niet van lange duur is. Voor de komende weken worden opnieuw hoge temperaturen voorspeld.

Het land gaat sinds september gebukt onder de aanhoudende bosbranden die tot nu toe aan 29 mensen het leven hebben gekost. Ook miljoenen dieren kwamen om het leven en meer dan 2.500 huizen zijn verwoest.