Op een vliegveld van de Argentijnse stad Buenos Aires is 86 kilo cocaïne onderschept in een vliegtuig dat op het punt stond om via Ecuador naar Amsterdam te vertrekken, melden Argentijnse media. Daarbij zijn zeven mensen gearresteerd, onder wie drie Nederlanders, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het gaat om een toestel van Martinair Holland, dat onderdeel is van Air France-KLM. KLM bevestigt aan NU.nl dat er inderdaad onderzoek gedaan wordt naar een vrachtvlucht in Buenos Aires, maar zegt verder geen uitspraken te kunnen doen vanwege het lopende onderzoek



Er zijn in totaal zeven verdachten gearresteerd, onder wie piloten en bemanningsleden. De Nederlandse ambassade in Buenos Aires staat in contact met de Argentijnse politie om uit te zoeken hoe de drie Nederlanders betrokken zijn bij de zaak.

De cocaïne zou zijn verborgen in het ruim van het vliegtuig en werd gevonden door douanepersoneel. Het toestel zou een dag eerder zijn aangekomen vanuit Amsterdam, na een tussenstop in de Braziliaanse stad São Paulo.

De Argentijnse douanepolitie doet verder onderzoek naar de drugsvondst.