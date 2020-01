Op het vliegveld van de Argentijnse stad Buenos Aires is 86 kilo cocaïne onderschept in een vliegtuig dat op het punt stond om via Ecuador naar Amsterdam te vertrekken, melden Argentijnse media.

Het gaat om een toestel van Martinair Holland, dat onderdeel is van Air France-KLM.

Er zijn zeven verdachten gearresteerd, waaronder piloten en bemanningsleden. Volgens lokale media zouden er ook drie Nederlanders zijn opgepakt.

De cocaïne was verborgen in het ruim van het vliegtuig en werd gevonden door douanepersoneel. Het toestel zou een dag eerder zijn aangekomen vanuit Amsterdam, na een tussenstop in São Paulo, Brazilië.

De Argentijnse douanepolitie doet verder onderzoek naar de drugsvondst.