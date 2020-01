Het dodental na de explosie bij een chemische fabriek in de Spaanse gemeente La Canonja is opgelopen tot drie, meldt El Diario woensdagmiddag. Eén man kwam om het leven toen zijn appartement in een flat, op enkele kilometers van de fabriek gelegen, werd geraakt door een bij de explosie gelanceerde ijzeren plaat.

De impact zorgde ervoor dat delen van het vijf verdieping tellende gebouw in Tarragona instortte. De vloer van het appartement van het slachtoffer zakte onder diens voeten weg.

Veiligheidsdiensten melden dat de andere twee slachtoffers werknemers van het bedrijf waren. Zij waren op het moment van de ontploffing aan het werk. Een van hen werd urenlang vermist en gevonden onder het puin van de fabriek, de ander overleed in het ziekenhuis aan zeer ernstige brandwonden.

Het bedrijf achter de fabriek, IQOXE, heeft in een verklaring laten weten dat een onderzoek naar de oorzaak van de explosie wordt gestart. Eerder werd al vastgesteld dat er geen giftige stoffen waren vrijgekomen. In de fabriek was een grote opslagruimte voor ethyleenoxide, een kankerverwekkend gas.

Dodental kan nog verder oplopen

Het dodental kan nog oplopen. Volgens Spaanse gezondheidsautoriteiten ligt er nog iemand met zeer ernstige brandwonden in het ziekenhuis. Zes andere werknemers raakten lichtgewond, bevestigde de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Miquel Buch dinsdagavond.

Voor de ongeveer 900.000 inwoners van Tarragona en de nabijgelegen gemeentes Vilaseca en La Canonja gold dinsdagavond het advies om uit voorzorg binnen te blijven, met de ramen en deuren gesloten. Aanvankelijk werd ook het gebied rond Reus, Salou en Constantí erbij betrokken, waardoor ruim een miljoen mensen moesten schuilen.