De leden van het Europees Parlement (EP) hebben woensdag een resolutie aangenomen over de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans. Deze werd met 482 stemmen voor, 136 stemmen tegen en 95 onthoudingen aangenomen. De Green Deal moet van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken.

Hoewel de leden van het EP de Green Deal steunen, benadrukken ze wel het belang van een "rechtvaardige energietransitie" en "strenge tussentijdse streefdoelen".

In de deal staat de ambitie om Europa binnen dertig jaar klimaatneutraal te maken centraal. De totale uitstoot van broeikasgassen zou dan worden gecompenseerd, waardoor de uitstoot niet meer bijdraagt aan klimaatverandering. Timmermans wil daarom zorgen voor 50 procent minder uitstoot ten opzichte van 1990 in 2030 en het liefst zelfs 55 procent minder uitstoot dan in 1990.

Volgens de leden van het EP moeten de doelstellingen vóór aanvang van de eerstvolgende conferentie van de Verenigde Naties goedgekeurd worden door de EU. Deze conferentie zal plaatsvinden in november. Ook moet volgens de parlementsleden een streefcijfer voor 2040 bepaald worden om ervoor te zorgen dat de EU op schema blijft.

Green Deal gaat 1 biljoen euro kosten

De kosten van alle maatregelen in de Green Deal lopen op tot 1 biljoen euro. Voor EU-lidstaten die afhankelijker zijn van bijvoorbeeld kolen wordt nog extra geld vrijgemaakt, een zogenoemd transitiefonds. Dit transitiefonds wordt onder andere gefinancierd met een lening voor de publieke sector bij de Europese Investeringsbank (EIB).

Polen is een voorbeeld van een land dat hulp vanuit het transitiefonds zou kunnen krijgen. Het land zou te afhankelijk zijn van steen- en bruinkool. Ook een aantal gebieden in bijvoorbeeld Roemenië zou meer hulp ontvangen dan rijkere delen van Europa.