De Russische regering zal zichzelf ontbinden, meldt premier Dmitry Medvedev woensdag. President Vladimir Poetin zal volgens hem een nieuwe regering samenstellen en op die manier ruimte krijgen om zijn beoogde grondwetswijzigingen door te voeren.

Medvedev kondigde dit onverwachte besluit aan op televisie. In de uitzending zat hij naast Poetin, die eerder op de dag zijn zogeheten jaarlijkse presidentiële toespraak tot de Federale Vergadering hield. Poetin stelde in zijn toespraak diverse grondwetswijzigingen voor.

De president sprak over onder meer de taak die hij momenteel heeft om premiers en kabinetsleden te benoemen. Hij stelde voor deze plicht na een referendum over te dragen aan het parlement, zodat de "rol en het belang" van de volksvertegenwoordiging wordt versterkt. Daarnaast meent Poetin dat de wetswijziging goed is voor de onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van toekomstige premiers.

Medvedev wordt het plaatsvervangend hoofd van de Russische veiligheidsraad, waar Poetin momenteel de voorzitter van is. Wie hem gaat vervangen, is nog niet bekend. De vertrekkende regering is door Poetin verzocht aan te blijven tot de aanstelling van een nieuwe regering.

Speculatie over toekomst van Poetin

Vanwege Poetins uitspraken wordt woensdag opnieuw gespeculeerd over zijn toekomstplannen. De 67-jarige leider moet na zijn vierde presidentstermijn in 2024 aftreden. Volgens de Russische wet mag hij na twee opeenvolgende termijnen niet meedoen aan de presidentsverkiezingen.

Critici beschuldigen Poetin ervan een poging te ondernemen om aan de macht te blijven, bijvoorbeeld door opnieuw premier te worden. Tussen zijn tweede en derde termijn als president was hij premier. Op deze manier kwam hij opnieuw in aanmerking voor het presidentschap.