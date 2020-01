De Australische brandweer heeft de prehistorische Wollemia nobilis-boom gered van de bosbranden, melden de autoriteiten woensdag. Deze zeer zeldzame naaldboom groeit in het wild alleen in de omgeving van Sydney.

Jarenlang gingen wetenschappers ervan uit dat de soort Wollemia nobilis was uitgestorven. In 1994 werden tweehonderd exemplaren gevonden in een afgeschermde kloof in het Wollemi National Park.

De precieze locatie van de naaldboom wordt door de autoriteiten geheimgehouden. Op deze manier worden ze beschermd tegen ziektes en kwaadwillenden. Ook nu worden geen uitspraken gedaan over waar de bomen staan.

Australië kampt sinds september met hevige bosbranden, die inmiddels zo'n 11 miljoen hectare aan natuur hebben verwoest. Door het vuur zijn ook de meeste bomen in het Wollemi National Park verwoest, maar de Wollemia-boom is gered.

Hoewel de lokale overheid niet zegt wanneer de reddingsactie plaatsvond, meldt ze wel dat er diverse maatregelen zijn genomen. Zo hebben brandweerlieden onder meer een irrigatiesysteem opgezet. Ook is vanuit een helikopter brandvertragend materiaal gedropt.

Een brandweerman installeert een waterpomp ter bescherming van de Wollemia-bomen. (Foto: Reuters)

'Wollemia is een levend fossiel'

De Wollemia-boom, die een hoogte van 40 meter hoog kan bereiken, wordt door de staat New South Wales, waar het nationaal park onder valt, een "levend fossiel" genoemd. De soort die het nauwst verwant was aan de Wollemia gedijde zo'n 90 miljoen jaar geleden.

In de jaren na de herontdekking van de soort hebben wetenschappers stappen ondernomen om de boom te vermenigvuldigen. Het Wollemia-kweekprogramma is zo succesvol dat de plant inmiddels ook in andere landen dan Australië verkocht wordt.

Meteorologen verwachten deze week regen

Door de komst van regen en een lichte temperatuurdaling is de status van de bosbranden bij het nationaal park onlangs aangepast naar "onder controle". Het gaat deze week op veel plekken in Australië regenen.

Meteorologen verwachten dat de neerslag in het land enigszins verlichting breng, maar de langverwachte verkoeling betekent niet alleen goed nieuws. Er wordt ook gewaarschuwd voor aardverschuivingen op vooral verbrande plekken en watervervuiling doordat puin in het water terechtkomt.

Door de branden zijn tot dusver 29 personen om het leven gekomen en zijn meer dan 2.500 woningen verwoest. Wetenschappers schatten dat circa één miljard wilde dieren verwondingen hebben opgelopen of zijn omgekomen.