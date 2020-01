Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag de twee aanklachten tegen president Donald Trump formeel overgedragen aan de Senaat. Die vormen de basis voor de politieke rechtszaak die daar op korte termijn zal plaatsvinden.

In het Huis stemden 228 afgevaardigden voor het overdragen van de aanklachten en 193 tegen. Er werd voornamelijk volgens de partijlijnen gestemd.

Eerder op de dag kondigde Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis, de namen van de zogenoemde impeachment managers aan. Geleid door Adam Schiff, de voorzitter van het inlichtingencomité, zullen Jerry Nadler, Hakeem Jeffries, Val Demings, Zoe Lofgren, Jason Crow en Sylvia Garcia namens het Huis optreden als de aanklagers tijdens het proces in de Senaat.

De zogeheten articles of impeachment, de aanklachten tegen Trump, werden op 18 december in een stemming aangenomen door het Huis. Pelosi besloot ze nog niet door te sturen om de Republikeinse meerderheid in de Senaat onder druk te zetten in onderhandelingen over de invulling van de rechtszaak.

De Democraten willen nieuwe getuigen horen en documenten opvragen. Het Witte Huis weigerde elke vorm van medewerking aan het Huis tijdens de eerste fase van het afzettingsproces, weerhield getuigen ervan te verschijnen en legde dagvaardingen voor documenten naast zich neer.

Dinsdag kwamen de Democraten met nieuwe bewijzen, die de druk op de Republikeinen in de Senaat opvoerden. Tientallen notities, sms-berichten en andere documenten schetsen een beeld van het werk van Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani in een poging om de Oekraïense regering onder druk te zetten.

Republikeinen houden poot stijf

De Republikeinse meerderheidsleider in de Senaat, Mitch McConnell, vindt dat het Huis de medewerking van de regering via de rechter had moeten afdwingen. Het is niet aan de Senaat om het "slordige" werk van het Huis over te doen, zei hij. McConnell weigert een definitief besluit te nemen. Volgens hem moet dat gebeuren als het proces begonnen is en beide kanten hun openingspleidooi hebben gehouden en zijn ondervraagd door de senatoren.

De Republikeinen hebben 53 zetels in de Senaat en de Democraten hebben er 45. De twee onafhankelijke senatoren stemmen meestal mee met de Democraten. Voor een veroordeling in het afzettingsproces is een tweederdemeerderheid nodig, maar alle andere aspecten van de rechtszaak kunnen worden vastgesteld met een simpele meerderheid.

McConnell heeft ook aangekondigd dat hij tijdens de rechtszaak nauw zal samenwerken met het Witte Huis. "Ik ben geen onpartijdig jurylid", zei hij medio december over de rol die hij tijdens het proces zal spelen. Dat wekte de woede van de Democraten, aangezien senatoren voor aanvang een eed dienen af te leggen waarin ze zweren "onpartijdige gerechtigheid" te zullen nastreven.

'Amerikanen zullen snappen dat dit een doofpot is'

"Het Amerikaanse volk zal snappen dat er een puur politieke doofpot is als de Senaat de rechtszaak begint zonder getuigen en documenten", zei Pelosi dinsdag over de opstelling van McConnell en de Republikeinen.

Trump wordt ervan beschuldigd zijn ambt te hebben misbruikt door de Oekraïense regering onder druk te zetten om zijn politieke rivalen te beschadigen. Daarnaast wordt hem belemmering van het Congres verweten, vanwege zijn weigering mee te werken aan het afzettingsonderzoek.