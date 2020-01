Peru zal vijf toeristen deporteren en er één vervolgen op verdenking van het beschadigen van Machu Picchu. Volgens de lokale politie heeft een van hen zelfs tussen de eeuwenoude ruïnes gepoept. De door Inca's gebouwde stad staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en is een van de zeven moderne wereldwonderen.

De toeristen komen uit Chili, Brazilië, Frankrijk en Argentinië. Zij betraden zondag de Tempel van de Zon, een deel van Machu Picchu dat niet toegankelijk is voor bezoekers.

Volgens de autoriteiten is een afgebroken steen van een 6 meter hoge muur gevallen, waardoor een scheur in de grond is ontstaan. Daarnaast zijn er uitwerpselen gevonden in de tempel, een van de heiligste gebouwen in de Incastad.

Een Argentijnse toerist heeft toegegeven een leidende rol te hebben gespeeld bij het vandalisme. Hij zit momenteel vast en wordt vervolgd voor "het vernietigen van cultureel erfgoed".

Machu Picchu steeds populairder onder toeristen

Jaarlijks komen meer dan één miljoen toeristen af op Machu Picchu, vlak bij Cuzco. Vanwege de stijgende populariteit van de culturele trekpleister wordt gevreesd voor onherstelbare schade aan de kwetsbare ruïnestad uit de vijftiende eeuw.

De Peruaanse autoriteiten hebben daarom diverse maatregelen ingevoerd, waaronder een dagelijks bezoekersquotum en vaste openingstijden. Daarnaast gelden er strenge regels voor de wandelaars die de Inca Trail, de wereldberoemde meerdaagse trektocht naar Machu Picchu, lopen.

De meeste maatregelen dateren uit de afgelopen jaren. De Verenigde Naties waarschuwde eerder voor ontbossing, risico op aardverschuivingen, illegale toegang tot de stad en ongecontroleerde stedelijke ontwikkeling in de omgeving.