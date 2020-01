De Spaanse politie heeft de waarschuwing ingetrokken die gold voor het gebied rond de fabriek in de stad Tarragona waar dinsdagavond een explosie plaatsvond. Er zijn definitief geen giftige stoffen vrijgekomen bij het ongeval.

Dat meldt de Spaanse krant El Mundo woensdagochtend. De explosie vond plaats in een chemische fabriek van het bedrijf IQOXE.

De schokgolf was zo krachtig dat hierdoor waarschijnlijk een huis in de wijk Torreforta is ingestort. Een bewoner van het huis overleefde dat niet.

Nog zeker acht anderen raakten gewond. Twee van hen verkeren in zeer kritieke toestand. Ook wordt nog één persoon vermist. Volgens de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Miquel Buch gaat het om werknemers van het bedrijf.

46 Enorme explosie in chemische fabriek Spanje vastgelegd

Het veiligheidsadvies gold dinsdag voor een miljoen mensen

Inwoners van de stad en nabijgelegen plaatsen kregen dinsdagavond het advies om uit voorzorg binnen te blijven. Ook moesten zij ramen en deuren gesloten houden. De explosie werd tientallen kilometers verderop gehoord en leidde tot flinke rookontwikkeling.

Het veiligheidsadvies gold aanvankelijk voor ruim een miljoen mensen, doordat inwoners van Reus, Salou en Constantí aanvankelijk ook binnen moesten blijven. Treinverkeer en enkele grote wegen in de regio werden op bevel van de Catalaanse politiemacht Mossos d'Esquadra tijdelijk stilgelegd.