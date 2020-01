Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben dinsdag aangegeven nieuw bewijs toe te voegen aan de officiële aanklachten tegen de Amerikaanse president Donald Trump, voordat zij deze naar de Senaat sturen. Naar verwachting stemt het Huis woensdag over het opsturen van de articles of impeachment naar de Senaat.

Het nieuwe bewijs zou bestaan uit telefoonafschriften en andere documenten waaruit zou blijken dat Trump zijn macht als president heeft misbruikt.

Trump wordt er van beschuldigd Oekraïne onder druk te hebben gezet om onderzoek te doen naar de Democratische presidentskandidaat en voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden.

Het bewijsmateriaal zou zijn aangeleverd door Lev Parnas, een prominente zakenman en bekende van Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani.

Giuliani zou in een brief aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om een afspraak hebben gevraagd.

De late toevoeging van het nieuwe bewijsmateriaal suggereert dat de Democraten hun zaak beter wilden onderbouwen voordat de rechtszaak in de Senaat begint. De afgelopen weken bleef het onduidelijk wanneer de Democraten de articles of impeachment naar de Senaat zouden sturen.

Trump als derde Amerikaanse president officieel aangeklaagd

Vorige maand werd Trump de derde president in de Amerikaanse geschiedenis die officieel werd aangeklaagd (impeached) in het Huis van Afgevaardigden. De aanklacht moet nu door het Senaat worden behandeld.

Bij een tweederdemeerderheid in het Senaat wordt Trump uit zijn ambt gezet. Ook met het nieuwe bewijsmateriaal is de kans dat dat gebeurt echter heel klein. In het Amerikaanse senaat zijn de Republikeinen in de meerderheid en naar alle waarschijnlijkheid zullen zij de president blijven steunen.

Naar verwachting begint de rechtszaak in het Amerikaanse Senaat volgende week en zal deze enkele weken duren.