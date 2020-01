Niet één, maar twee raketten zorgden er voor dat een Oekraiënse Boeing 737 vorige week neerstortte boven Iran. Dat blijkt uit nieuwe beelden die The New York Times dinsdag heeft gepubliceerd.

Volgens de Amerikaanse krant zijn de beelden dinsdag door een Iraniër online geplaatst. De beelden zouden geverifieerd zijn.

The New York Times stelt dat de eerste raket er voor zou hebben gezorgd dat het toestel in brand vloog. Een tweede raket zorgde er voor dat de Boeing uiteindelijk neerstortte. De raketten werden minder dan dertig seconden na elkaar afgevuurd.

De beelden zijn opgenomen vanaf het dak van een gebouw in het dorp Bid Kineh, ongeveer zes kilometer van een Iraanse militaire basis.

Vlucht PS752 van Ukraine International Airlines was vorige week woensdag onderweg van Teheran naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. In het vliegtuig zaten 176 passagiers. Niemand overleefde de crash.

Iran gaf vrijdag toe verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van het vliegtoestel. Eerder ontkende het land dit. Het zou een menselijke fout betreffen. De bemanning van de Iraanse afweerinstallatie zou het toestel hebben aangezien voor een Amerikaanse kruisraket.

Inmiddels zijn er meerdere mensen opgepakt. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat en waar zij precies van verdacht worden.