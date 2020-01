Zeventien kinderen en negen volwassenen zijn dinsdag lichtgewond geraakt nadat een vliegtuig kerosine had geloosd boven een schoolplein in een voorstad van de Amerikaanse stad Los Angeles, meldt de brandweer.

Hulpverleners hebben iedereen bij de school in Cudahy op locatie kunnen behandelen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vliegtuig is veilig geland op de internationale luchthaven van Los Angeles.

Volgens de brandweer waren twee klassen buiten aan het spelen toen de brandstof "naar beneden regende", meldt de Los Angeles Times. Schoolkinderen en medewerkers kregen het advies om naar binnen te gaan en daar te blijven. Kerosine kan onder meer huidirritatie, slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Vliegtuigtraceerwebsite Flightradar24 meldt dat vlucht DL89 van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines kort na het opstijgen moest terugkeren naar de luchthaven vanwege een motorprobleem. Om gewicht te verliezen voor de voorzorgslanding dumpte de Boeing 777 vervolgens kerosine. Het toestel was op weg naar de Chinese stad Sjanghai.

Piloten moeten brandstof lozen bij noodgeval

Het lozen van brandstof door vliegtuigen is in principe verboden, maar volgens Luchtverkeersleiding Nederland mag hiervan worden afgeweken als de veiligheid in het geding is.

Vliegtuigen die net zijn vertrokken, hebben meestal te veel kerosine aan boord om te mogen landen. Piloten moeten daarom volgens het protocol overgaan tot het lozen van brandstof. De minimumhoogte hiervoor is ruim 2 kilometer.

De luchtvaartmaatschappij heeft nog niet gereageerd op het incident.