Iran heeft de persoon opgepakt die vorige week een video plaatste waarin is te zien hoe een Iraanse luchtafweerinstallatie een Oekraïens passagiersvliegtuig uit de lucht schiet, meldt het semiofficiële Iraanse persbureau Fars dinsdag.

Waar de maker van de video van wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Volgens het persbureau worden de resultaten van dit onderzoek binnenkort bekendgemaakt.

Vlucht PS752 van luchtvaartmaatschappij Ukraine International Airlines vertrok woensdag vanaf de internationale luchthaven van Teheran en was op weg naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Op de video is te zien dat het toestel kort na het opstijgen in brand vliegt en neerstort. Bij de ramp kwamen alle 176 inzittenden om het leven.

Iran heeft inmiddels al meerdere mensen gearresteerd voor hun rol bij het neerhalen van de Boeing 737. Om hoeveel personen het gaat en waarvan zij worden verdacht, is niet bekendgemaakt.

Na de ramp zei Iran de verantwoordelijken voor de vliegramp te zullen berechten. Oekraïne, Canada (de meeste buitenlandse slachtoffers hadden een Canadees paspoort) en de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing zijn uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek. Dinsdag bezocht een team van Canadese experts voor het eerst de rampplek.

Iran gaf na drie dagen ontkennen toe dat het vliegtuig was neergehaald en noemde "menselijk falen" als oorzaak. De bemanning van de Iraanse afweerinstallatie zou het toestel hebben aangezien voor een Amerikaanse kruisraket.