In de Spaanse stad Tarragona heeft dinsdagavond een explosie plaatsgevonden in een chemische fabriek. Eerste berichten in de Spaanse media spreken over tenminste zes gewonden en twee vermisten. Inwoners van de stad en nabijgelegen plaatsen zijn geadviseerd om voorlopig binnen te blijven.

Ook moeten ramen en deuren voorlopig gesloten blijven. De explosie zorgde voor enorme rookontwikkeling die op kilometers afstand te zien was. Het is niet duidelijk welke stoffen er vrij zijn gekomen, maar uit voorzorg is het plaseqcat-alarm afgegeven. Daarmee wordt geanticipeerd op mogelijk vrijgekomen schadelijke stoffen.

Het veiligheidsadvies geldt voor ruim een miljoen inwoners. In Tarragona wonen bijna 800.000 mensen, terwijl ook ruim 200.000 inwoners van Reus, Salou, Vila-Seca en Constantí geadviseerd zijn om binnen te blijven, aldus Diari de Tarragona.

Treinverkeer in de regio is op bevel van de Catalaanse politiemacht Mossos d'Esquadra tijdelijk stilgelegd.