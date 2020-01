In een chemische fabriek van het bedrijf IQOXE nabij de Spaanse stad Tarragona heeft dinsdagavond een explosie plaatsgevonden. De schokgolf was zo krachtig dat hierdoor waarschijnlijk een huis in de wijk Torreforta is ingestort. Een bewoner van het huis overleefde dat niet.

Nog zeker acht anderen raakten gewond. Twee van hen verkeren in zeer kritieke toestand. Ook wordt nog één persoon vermist. Volgens de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Miquel Buch gaat het om werknemers van het bedrijf.

Inwoners van de stad en nabijgelegen plaatsen wordt geadviseerd om voorlopig binnen te blijven. Ook moeten ze hun ramen en deuren gesloten houden. De explosie werd tientallen kilometers verderop gehoord en leidde tot flinke rookontwikkeling.

Het is niet duidelijk welke stoffen zijn vrijgekomen, maar uit voorzorg is het zogenoemde plaseqcat-alarm afgegeven. Daarmee wordt geanticipeerd op mogelijk vrijgekomen schadelijke stoffen. Vooralsnog duiden metingen niet op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Sirenes zouden pas een uur later hebben geklonken, aldus Diari de Tarragona.

'Fabriek had grote opslagruimte voor kankerverwekkend gas'

Volgens Catalunya Radio is door de explosie een lading ethyleenoxide verbrand, wat kanker kan veroorzaken. Ook is er een grote kans op explosiegevaar als het in contact komt met zuurstof. Volgens het radiostation is de brandweer erin geslaagd om verdere verspreiding te voorkomen.

Het veiligheidsadvies gold aanvankelijk voor ruim een miljoen mensen, doordat inwoners van Reus, Salou en Constantí aanvankelijk ook binnen moesten blijven. Sinds 19.50 uur is het gebied verkleind tot Vila-seca, La Canonja en Tarragona, waar in totaal zo'n 900.000 mensen wonen. Inwoners van omliggende steden moeten alleen binnenblijven als zij last ervaren van de rook.

Treinverkeer in de regio is op bevel van de Catalaanse politiemacht Mossos d'Esquadra tijdelijk stilgelegd. Ook waren enkele provinciale wegen afgesloten, maar deze werden om 20.10 uur weer vrijgegeven. Helikopters zijn ingezet om de brand te blussen.