De rook van de Australische natuurbranden zal naar verwachting minstens één ronde om de aardbol maken, verwacht de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Tegen 8 januari hadden de rookwolken vanuit Australië al Nieuw-Zeeland gepasseerd en waren ze Zuid-Amerika overgetrokken.

De rook bevindt zich op ruim 15 kilometer hoogte in de atmosfeer en tast in buurland Nieuw-Zeeland de luchtkwaliteit aan. Sneeuw op bergtoppen is volgens NASA zichtbaar donkerder geworden.

Naar verwachting zal de rook verder gaan trekken en een volledige ronde om de aardbol maken, om uiteindelijk weer uit te komen boven Australië.

Waarschijnlijk blijft de rook beperkt tot het zuidelijk halfrond en zal het Nederland niet bereiken, meldt het KNMI desgevraagd.

Australië kampt sinds augustus met zware natuurbranden, die meer dan twintig mensen en mogelijk honderden miljoenen dieren het leven hebben gekost.

Boven Sydney, de grootste en oudste stad van het land, kleurt de lucht oranje door de rook. In het zuidoosten van Australië vluchtten mensen naar het strand, terwijl op klaarlichte dag de lucht donkerrood zag.