De Libische generaal Khalifa Haftar die in de Russische hoofdstad Moskou was voor besprekingen over een wapenstilstand in het Noord-Afrikaanse land, heeft dinsdag Rusland verlaten zonder een overeenkomst te ondertekenen. Dat meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Haftar, die vecht tegen de internationaal erkende regering van het land, had maandag al uitstel gevraagd. Hij wilde meer bedenktijd over het staakt-het-vuren.

De wapenstilstand werd afgelopen weekend bemiddeld door Rusland en Turkije, die beide een andere partij steunen in Libië. Ankara staat achter de internationaal erkende regering van premier Fayez Al Sarraj, terwijl Moskou het Libische nationale leger (LNA) van Haftar steunt. Nu Haftar het akkoord niet heeft ondertekend hangt de wapenstilstand aan een zijden draadje.

In Libië wordt al sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011 gestreden om de macht. Sinds april vorig jaar is de LNA bezig met een opmars naar Tripoli. Haftar krijgt daarbij steeds meer versterking van huurlingen uit Soedan en Tsjaad. Ook zouden Russische milities meevechten, maar volgens president Vladimir Poetin vertegenwoordigen deze troepen zijn land niet.

Turkije gaf begin dit jaar het bevel om troepen naar de hoofdstad te sturen, om Al Sarraj te steunen tegen het oprukkende leger van Haftar. Critici vrezen dat de oorlog hierdoor verder zal escaleren en de regio nog meer zal destabiliseren.

Naast Turkije steunen ook Italië en Qatar de internationaal erkende regering. Haftar wordt naast Rusland ook door Egypte, Frankrijk en de Verenigde Arabische Emiraten gesteund.