Veiligheidsambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waren niet op de hoogte van een mogelijke dreiging van aanvallen op vier Amerikaanse ambassades, meldt CNN.

Dit is in strijd met beweringen van Trump dat de door de Verenigde Staten gedode Iraanse generaal Qassem Soleimani een bedreiging vormde voor de ambassades.

Voorafgaand aan de aanval zou er door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wel een waarschuwing naar alle Amerikaanse ambassades zijn gestuurd, maar deze was niet gericht aan specifieke ambassades en de waarschuwing ging niet over een dreigende aanval.

De beveiliging van Amerikaanse ambassades in de regio was in de afgelopen maanden wel verbeterd, maar een directe dreiging zou daar niet de reden voor zijn geweest. Waarvoor de ambassades wel gewaarschuwd werden is niet duidelijk.

In het geval van een dreiging worden er volgens de veiligheidsambtenaren andere maatregelen genomen.

Tegenstrijdige uitspraken van Trumps kabinet

De Iraanse generaal Soleimani werd eerder deze maand door de VS gedood bij een droneaanval op een vliegveld in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Sinds de aanval hebben leden van Trumps kabinet tegenstrijdige verklaringen gegeven.

Volgens Trump zelf was Soleimani actief aanvallen aan het voorbereiden op Amerikaanse ambassades in de regio. Het zou gaan om aanvallen op vier ambassades.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei maandag dat het ombrengen van Soleimani onderdeel was van een bredere strategie om Amerikaanse tegenstanders af te schrikken.

Een dag eerder gaf de Amerikaanse minister van Defensie Mark T. Esper aan dat hij nooit hard bewijs heeft gezien dat Iran een aanval op vier Amerikaanse ambassades plande.

Hij voegde daar wel aan toe dat hij de mening van de president, dat Iran van plan was om aanslagen op de ambassades te plegen, deelt .