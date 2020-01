De Saoediër die begin december drie personen doodschoot op een vliegbasis van de Amerikaanse marine in Florida, had een terroristisch motief. De Amerikaanse justitieminister William Barr heeft dit maandag bekendgemaakt.

Er vielen ook negen gewonden toen luitenant Mohammed Saeed Alshamrani het vuur opende op een groep militairen in opleiding. De schutter, die op de basis een militaire training volgde, werd zelf door een agent doodgeschoten.

Zijn motief was niet direct duidelijk, maar de Amerikaanse autoriteiten hielden al wel rekening met terrorisme. Het motief is nu door onderzoekers bevestigd. Barr meldt dat de Saoedische autoriteiten volledig hebben meegewerkt aan het onderzoek.

"Dit was een daad van terrorisme", zegt Barr. "Bewijs toont aan dat de schutter handelde volgens jihadistische ideologie. In ons onderzoek kwam naar voren dat hij op 11 september een bericht had geplaatst met de tekst 'Het aftellen is begonnen'."

De minister vertelt ook dat de 21-jarige man tot twee uur voor zijn aanval anti-Amerikaanse, anti-Israëlische en jihadistische berichten op sociale media had geplaatst. Onderzoekers hebben nog geen toegang kunnen krijgen tot de twee telefoons van Alshamrani.

Geen bewijs voor betrokkenheid andere Saoediërs

De onderzoekers hebben diverse leden van de Koninklijke Saoedische luchtmacht ondervraagd. Daaruit blijkt dat niemand van tevoren op de hoogte was gesteld van Alshamrani's plannen. De recherchedienst FBI maakte enkele dagen na de schietpartij al bekend dat de man alleen had gehandeld.

De opleiding van meer dan driehonderd Saoediërs op de Amerikaanse basis werd kort na de schietpartij stilgelegd. 21 van hen zijn nu geschorst. Vijftien studenten waren in het bezit van kinderporno en zeventien hadden op sociale media jihadistische en ant-Amerikaanse content, aldus Barr. Er is geen bewijs dat ze banden hebben met terroristische groeperingen.