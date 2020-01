Het Pakistaanse hooggerechtshof heeft maandag een streep gezet door de veroordeling van Pervez Musharraf. Het voormalige staatshoofd was in december ter dood veroordeeld vanwege hoogverraad.

Musharraf stelde in 2007 de grondwet buiten werking door de noodtoestand uit te roepen. Hij nam dit besluit om aan de macht te blijven nadat er in het land weerstand was ontstaan tegen zijn manier van regeren.

In de grondwet staat dat het buiten werking stellen van de grondwet gelijkstaat aan hoogverraad. Om die reden werd Musharraf ter dood veroordeeld. Ook werd door de rechtbank besloten dat als Musharraf voor zijn executie zou sterven, zijn lichaam drie dagen moest worden opgehangen.

De voormalig generaal van het leger vond dat de rechtbank was samengesteld met het doel hem te veroordelen. Daarom besloot hij het vonnis aan te vechten. Het in Lahore gevestigde hof geeft Musharraf gelijk.

De 76-jarige Musharraf kwam in 1999 met een coup in Pakistan aan de macht. Hij trad in 2008 af onder druk van het parlement. In 2013 probeerde hij via verkiezingen tevergeefs opnieuw aan de macht te komen. Sinds 2016 leeft hij in vrijwillige ballingschap in Dubai.