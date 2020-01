Een vulkaan ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla staat op uitbarsten. Maandagochtend spuwde vulkaan Taal voor het eerst lava, nadat zaterdag as via enorme rookontwikkeling in de omgeving terecht kwam. Duizenden Filipino's zijn in veiligheid gebracht.

Volgens het Filipijnse instituut voor Seismologie en Vulkanologie (PHIVOLCS) kwam de lava gepaard met bliksemschichten en kleine bevingen naar buiten. Daarop is het alertheidsniveau verhoogd naar de een na hoogste fase.

Experts waarschuwen dat de uitbarsting binnen enkele uren kan volgen, maar Filipino's zouden ook nog weken in onzekerheid kunnen leven.

De lava komt gepaard met bliksemschichten naar buiten. (Foto: Matthieu Pieters)

'Uitbarsting kan vulkanische tsunami's veroorzaken'

Doordat vulkaan Taal zich middenin het gelijknamige kratermeer bevindt, bestaat de kans dat vliegende rotsblokken vulkanische tsunami's kunnen veroorzaken. Tenminste achtduizend inwoners van eilandjes binnen het meer en nabijgelegen steden moesten daarom hun huis verlaten.

Ook zijn door de kilometers hoge rookwolken ongeveer tweehonderd vluchten geannuleerd. KLM maakte zondag bekend dat het maandag alle vluchten naar Manilla heeft geschrapt. Het internationale vliegveld op het eiland Luzon, dat honderd kilometer noordelijker dan Taal ligt, werd zondag preventief gesloten, omdat geen vliegverkeer mogelijk werd geacht.

Taal is een van de actiefste vulkanen op de Filipijnen en wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië. In de laatste 450 jaar waren er meer dan 35 uitbarstingen. De meest recente vond plaats in 1977. Bij een eerdere extreme uitbarsting in 1911 kwamen tenminste 1.500 mensen om het leven.