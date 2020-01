In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn zondag opnieuw duizenden demonstranten de straat opgegaan, nadat zaterdag bekend werd dat de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) een passagiersvliegtuig met 176 inzittenden, onder wie 83 Iraniërs, had neergeschoten met een raket.

Niemand overleefde de crash. Aanvankelijk vertelde Iraanse autoriteiten dat een technisch mankement de oorzaak was, maar Amerikaanse inlichtingendiensten lieten al snel weten bewijs te hebben dat het toestel was neergehaald.

Terwijl zaterdag de protesten vreedzaam en zonder grote ongeregeldheden verliepen, was de sfeer zondag grimmiger. De oproerpolitie werd laat in de avond ingezet om met traangas de woedende menigtes op te breken.

De Britse krant The Guardian schrijft dat veel demonstranten riepen dat "Amerika niet de vijand is". Velen zouden zich tegen het regime van president Hassan Rouhani hebben gekeerd, mede door de economische recessie, en eisen om zijn aftreden.

Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden en of er gewonden zijn gevallen. Berichten en camerabeelden die circuleren op sociale media wekken de indruk dat sommige demonstranten beschoten zijn. De Amerikaanse president Donald Trump twitterde in de nacht van zondag op maandag dat hij met Iran om de tafel wil, "zolang demonstranten niet gedood worden".

56 Felle protesten in Teheran nadat regime fouten luchtaanval erkent

Ook demonstraties bij Britse ambassade in Teheran

Er werd niet alleen geprotesteerd tegen de Iraanse regering, ook de Britse ambassade moest het ontgelden. Tenminste tweehonderd demonstranten zouden daar hebben geprotesteerd.

De Britse ambassadeur Rob Macaire zou volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken een dag eerder bij een illegale demonstratie aanwezig zijn geweest. Macaire zelf zegt dat het om een herdenkingsbijeenkomst ging.