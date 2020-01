De Amerikaanse minister van Defensie Mark T. Esper heeft zondag in het CBS-programma Face the Nation gezegd dat hij nooit hard bewijs heeft gezien dat Iran een aanval op vier Amerikaanse ambassades plande. Vier mogelijke aanslagen waren de aanleiding voor de Amerikaanse president Donald Trump om de Iraanse generaal Qassem Soleimani met een droneaanval om het leven te brengen.

"Ik heb dat (bewijs, red.) niet gezien met betrekking tot de vier ambassades", aldus Esper. Hij voegde daar wel aan toe dat hij de mening van de president, dat Iran van plan was om aanslagen op de ambassades te plegen, deelt .

De conflicterende uitspraak van Esper draagt bij aan het verdeelde debat in de Verenigde Staten over de noodzaak van de dood van Soleimani. Donderdag wisten Esper, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, generaal Mark Milley en CIA-directeur Gina Haspel de Democraten in het Amerikaanse congres niet van die noodzaak te overtuigen. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, stelde zelfs dat de aanval een provocatie was.

De Amerikaanse autoriteiten hebben altijd verklaard dat de aanval op Soleimani "zelfverdediging" was. De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) bombardeerde eerder deze week twee legerbases in Irak waar ook Amerikaanse militairen zitten als vergeldingsactie voor het doden van de generaal. Daarbij raakte voor zover bekend niemand gewond.