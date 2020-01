Zondag zijn vier Iraakse soldaten gewond geraakt bij een raketaanval op de Iraakse militaire basis Balad. Op die basis zijn ook Amerikaanse soldaten ondergebracht, maar het is niet duidelijk of zij ook aanwezig waren op het moment van de aanval.

Militaire bronnen vertellen aan persbureau Reuters dat er zeven mortierbommen zijn gevallen op de landingsbaan van de basis. De basis ligt tachtig kilometer ten noorden van Bagdad.

Het is nog onbekend door wie en waarom de raketten zijn afgevuurd.

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) bombardeerde eerder deze week twee legerbases in Irak waar ook Amerikaanse militairen zitten, als vergeldingsactie voor het doden van generaal Qassem Soleimani bij een Amerikaanse droneaanval in Bagdad. Het is niet duidelijk of deze aanval ook een vergeldingsactie is.