De regering van Iran heeft woensdag de Britse ambassadeur in het land ontboden om te klagen over zijn aanwezigheid bij een "illegale" demonstratie in Teheran op zaterdag. Betogers uitten hun woede over het per ongeluk neerschieten van een Oekraïens passagiersvliegtuig door de Iraanse strijdkrachten.

"Rob Macaise is vandaag ontboden vanwege zijn onconventionele actie om zaterdag een illegale betoging bij te wonen", luidde een verklaring op de website van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Britse ambassadeur zegt zelf dat hij een herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de vliegramp bijwoonde.

De regering van het Verenigd Koninkrijk liet zaterdag al weten dat de Britse ambassadeur zaterdag kortstondig werd vastgehouden door de Iraanse autoriteiten.

Een Boeing 737 van een Oekraïense vliegmaatschappij stortte afgelopen woensdag neer, kort na het opstijgen van de luchthaven van Teheran. Alle 176 inzittenden kwamen om het leven.

Het ongeluk gebeurde enkele uren na een Iraanse raketaanval op twee militaire bases van de door de VS geleide coalitie in Irak, maar het regime in Teheran ontkende dagenlang stellig dat er een verband was, ondanks tegengestelde berichten van Westerse inlichtingendiensten.

Zaterdag gaf Iran toe dat het toestel "door een menselijke fout" werd getroffen door een raket van de luchtafweer van elitekorps de Revolutionaire Garde.

De Iraanse president Hassan Rouhani bood zijn verontschuldigingen aan voor de "rampzalige fout", maar een bevelhebber van de Revolutionaire Garde deed de Iraanse volkswoede over de eerdere ontkenningen toenemen, toen hij zei dat hij de autoriteiten woensdag al op de hoogte had gesteld van de dodelijke fout met de raket.

Dat leidde zaterdag en zondag tot demonstraties op meerdere plekken in Iran. Betogers riepen de Iraanse opperleider, grootayatollah Ali Khamenei, op te vertrekken en eisten vervolging van de verantwoordelijken. De betogingen op zaterdag waren het grootst, met alleen al duizenden demonstranten in hoofdstad Teheran. De politie gebruikte traangas om hen uit elkaar te drijven.

Afgelopen november vonden er ook grootschalige protesten plaats in Iran, veroorzaakt door een stijging van de brandstofprijzen. Toen sloegen de autoriteiten hard terug: telefonie en internetverbindingen werden ingeperkt en de veiligheidsdiensten gebruikten dodelijk geweld. Volgens conservatieve schattingen kwamen zo'n driehonderd betogers om het leven. Internationale mensenrechtenorganisaties schatten het aantal dodelijke slachtoffers op zo'n 1.500.