Koning Willem-Alexander en minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken brengen zondag een bezoek aan Oman om medeleven te betuigen na het overlijden van sultan Qaboos Bin Said afgelopen vrijdag. De 79-jarige Qaboos zat bijna een halve eeuw op de troon van de oliestaat.

De sultan was ongetrouwd en had geen kinderen. Hij wordt opgevolgd door zijn neef Haitham Bin Tareq Al Saeed (65). Die ontvangt vanaf zondag wereldleiders in het koninklijk paleis in de hoofdstad Masqat tijdens drie dagen van nationale rouw.

Naar islamitisch gebruik vond de uitvaart van Qaboos vrijdag al plaats. Zijn begrafenisprocessie vond plaats in Masqat, gevolgd door een plechtigheid in de naar hem vernoemde grote moskee van de stad. Later werd Qaboos begraven op het familiekerkhof.

Staatsmedia hebben niet gemeld waaraan de sultan overleed, maar het was bekend dat hij in België werd behandeld voor darmkanker.

Qaboos was een van de langst regerende leiders in het Midden-Oosten. Hij leidde het land sinds een vrijwel geweldloze staatsgreep tegen zijn eigen vader in 1970, waarbij hij werd geholpen door de voormalige koloniale overheerser, het Verenigd Koninkrijk.

Qaboos deed diplomatieke balanceeract

De sultan geldt als de vader van de moderne Omaanse staat en wist decennialang een diplomatieke balans te behouden tussen zijn land en twee buurlanden die met elkaar zijn verwikkeld in een bittere machtsstrijd: Saoedi-Arabië en Iran.

Qaboos liet miljarden aan oliewinsten investeren in de infrastructuur van Oman en een van de best getrainde strijdkrachten van de regio. Hij schiep duizenden nieuwe banen in de publieke sector en uitkeringen voor werklozen - een volle kwart van de Omaanse bevolking. Door het dalen van de internationale olieprijzen belandde Oman het afgelopen decennium in forse economische problemen.

Hij regeerde als autocratische vorst en duldde geen politieke tegenstand in eigen land.